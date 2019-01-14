AMD подала в суд на MediaTek за нарушение патентов

Компания AMD подала в суд на компанию MediaTek за нарушение двух её патентов на технологии GPU и APU, используемые в телевизорах и смарт-гаджетах. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Иск был подан 10 января 2019 года в Федеральный суд штата Делавэр. AMD требует компенсацию за прошлое, настоящее и будущее использование патентованных технологий. Также компания требует пресечения подобных нарушений со стороны MediaTek в области интеллектуальной собственности в будущем.

Иск охватывает все микросхемы и устройства MediaTek, содержащие такие технологии GPU, как ARM Utgard, ARM Midgar и ARM Bifrost.