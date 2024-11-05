AMD выпустила игровой ПК с процессором Ryzen 7 9800X3D и... видеокартой NVIDIA GeForce

Этот шаг направлен на расширение ассортимента готовых решений для геймеров.

В базовой конфигурации, стоимостью $986, система включает 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 и SSD объёмом 1 ТБ, но без дискретной видеокарты.

Пользователи могут выбрать одну из пяти видеокарт: AMD Radeon RX 7800 XT, NVIDIA GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti Super, AMD Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX. Стоимость топовой версии с RX 7900 XTX составляет $2075.

Компьютер оснащён жидкостной системой охлаждения, несколькими вентиляторами с подсветкой и корпусом с аквариумным дизайном.

Пока новинка доступна только на китайском рынке.