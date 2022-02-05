Американцы, подавшие в суд на Apple из-за якобы ложной рекламы, проиграли дело

Истцы утверждали, что информация Apple о влагозащите айфонов не соответствует действительности и требовали от компании прекратить рекламирование этой функции. Также они обвиняли вендора в попытке повысить стоимость своих продуктов за счёт рекламирования якобы неработающей функции.

Федеральный судья изучил доводы истцов, но отклонил иск в силу отсутствия у них правдоподобных аргументов: не было доказано, что айфоны этих пользователей пострадали от соприкосновения с жидкостью, а также судья не увидел махинации со стоимостью устройств.

В итоге истцы так и не смогли засудить Apple и проиграли дело.