Американцы, подавшие в суд на Apple из-за якобы ложной рекламы, проиграли дело

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Американцы, подавшие в суд на Apple из-за якобы ложной рекламы, проиграли делоСуд отклонил коллективный иск
Двое пользователей iPhone из штата Нью-Йорк и один из Южной Каролины подали коллективный иск на Apple, обвиняя компанию в введении потребителей в заблуждение с помощью рекламы влагозащиты устройств.
Истцы утверждали, что информация Apple о влагозащите айфонов не соответствует действительности и требовали от компании прекратить рекламирование этой функции. Также они обвиняли вендора в попытке повысить стоимость своих продуктов за счёт рекламирования якобы неработающей функции.
Федеральный судья изучил доводы истцов, но отклонил иск в силу отсутствия у них правдоподобных аргументов: не было доказано, что айфоны этих пользователей пострадали от соприкосновения с жидкостью, а также судья не увидел махинации со стоимостью устройств.
В итоге истцы так и не смогли засудить Apple и проиграли дело.
Источник: Lenta.ru