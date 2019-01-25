Американцы разлюбили дорогие Айфоны: iPhone XR продаётся лучше, чем XS и XS Max вместе взятые

Смартфон iPhone XR стал новым бестселлером в США во время рождественского сезона продажа. Об этом говорит отчёт компании CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) за четвёртый квартал 2018 года.

Несмотря на то, что iPhone XR вышел только в конце октября, он занял 39% продаж смартфонов Apple в отчётном периоде. Для сравнения, на долю iPhone XS и XS Max пришлось только 26% продаж.