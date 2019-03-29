Американцы считают Samsung Galaxy S10+ лучшим современным смартфоном

Ресурс Consumer Reports, издание некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей) в США, опубликовал результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S10+, вышедшего в продажу не так давно.

Авторы отмечают лучшее время автономной работы благодаря выигрышной комбинации ёмкого аккумулятора и оптимизированной производительности новейшего процессора Qualcomm. Это позволило смартфону продержаться 39,5 часа без подзарядки, это на 8 часов дольше прошлого лидера, Samsung Galaxy Note 9. Модели S10 и S10e с меньшими батареями тоже сумели превзойти Galaxy Note 9. Они продержались 35,5 и 33,5 часа соответственно.

После тестов с сотней падений во вращающейся металлической камере, на Galaxy S10+ оказалось ни царапины. Тест на погружение в воду он также выдержал, как и S10. У младшей модели S10e оказались небольшие царапины.

Для сравнения, у прошлогоднего Galaxy S9 появились небольшие царапины после 100 падений. Старшая модель Galaxy S9+ пережила первые 50 падений, но затем экран треснул.

Также специалисты отмечают улучшенные камеры, включая фронтальную. В этом году флагманы Samsung догнали прошлогодние iPhone.