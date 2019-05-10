Американцы удивили своими предпочтениями в смартфонах

Аналитическая компания Canalys проанализировала рынок смартфонов Северной Америки в первом квартале 2019 года. Он отличается тем, что 83% всех продаж приходится всего на три компании — Apple, Samsung и LG.
Более того, 25% приходится всего на три смартфона — iPhone XR, Samsung Galaxy S10+ и S10e. Они занимают доли рынка в 13% и 6% соответственно.
Всего в Северной Америке за квартал было продажно 36,4 млн смартфонов. Это существенное снижение по сравнению с прошлым годом, когда поставки достигали 44,4 млн. Падение составляет 18%.
Первое место занимает Apple с долей рынка 40%, её продажи снизились на 19% по сравнению с прошлым годом. Samsung находится на втором месте с долей в 29,3%, продажи выросли на 3%. Замыкает тройку LG с долей в 13,3% и падением продаж на 24%. Отметим, что находящаяся на четвёртом месте китайская компания Lenovo с подведомственным брендом Motorola увеличила продажи аж на 42%, добившись доли рынка в 6,5%.