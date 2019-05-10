Американцы удивили своими предпочтениями в смартфонах

Аналитическая компания Canalys проанализировала рынок смартфонов Северной Америки в первом квартале 2019 года. Он отличается тем, что 83% всех продаж приходится всего на три компании — Apple, Samsung и LG.

Более того, 25% приходится всего на три смартфона — iPhone XR, Samsung Galaxy S10+ и S10e. Они занимают доли рынка в 13% и 6% соответственно.