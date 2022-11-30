Американец купил 300 iPhone 13, но не успел дойти с ними до авто — его ограбили

Американец купил 300 iPhone 13, но не успел дойти с ними до авто — его ограбилиСитуация не из приятных
Не так давно произошла одновременно комичная и неприятная ситуация. 27-летний житель США купил сразу 300 новеньких iPhone 13 в магазине Apple в Нью-Йорке. Но не успел он дойти до автомобиля, как его ограбили.
Фото: Reddit
Местная радиостанция 1010Wins Radio сообщает, что как только мужчина сложил смартфоны в три сумки и пошёл к машине, возле него остановилась машина, откуда выпрыгнули двое неизвестных. Они потребовали от мужчины отдать им сумки, но получили отказ. Завязалась драка.
Получив удар по лицу, 27-летний житель Нью-Йорка выронил одну из сумок, чем и воспользовались воры. Известно, что в украденной сумке находилось 125 айфонов на общую сумму в 95 тыс долларов.
Представители полиции уже заявили, что мужчина достаточно часто закупал крупные партии iPhone и прочей техники Apple в этой точке для дальнейшей перепродажи.