Американец купил 300 iPhone 13, но не успел дойти с ними до авто — его ограбили

Местная радиостанция 1010Wins Radio сообщает, что как только мужчина сложил смартфоны в три сумки и пошёл к машине, возле него остановилась машина, откуда выпрыгнули двое неизвестных. Они потребовали от мужчины отдать им сумки, но получили отказ. Завязалась драка.

Получив удар по лицу, 27-летний житель Нью-Йорка выронил одну из сумок, чем и воспользовались воры. Известно, что в украденной сумке находилось 125 айфонов на общую сумму в 95 тыс долларов.

Представители полиции уже заявили, что мужчина достаточно часто закупал крупные партии iPhone и прочей техники Apple в этой точке для дальнейшей перепродажи.