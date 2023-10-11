Американская молодёжь уверенно назвала iPhone самым лучшим смартфоном

Так, 87% опрошенной молодёжи и подростков в настоящее время владеют или ранее владели iPhone, при этом порядка 88% намерены приобрести новый айфон в будущем. С апреля эта тенденция никак не изменилась.

При этом популярны среди американской молодёжи не только смартфоны Apple, но и другие продукты. К примеру, большой популярностью среди подростков пользуются Apple Watch и Apple Pay. Среди респондентов 34% владеют «умными» часами от Apple, — на 3% больше, чем в апреле. И 42% опрошенных использовали сервис Apple Pay в течение последнего месяца, что говорит о высоком спросе на решения вендора на рынке мобильных платежей.