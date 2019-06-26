Американские компании ищут способ обойти санкции против Huawei

Так, Intel и Micron — крупнейшие американские производитель полупроводниковых чипов и модулей памяти соответственно — продолжают поставки своей продукции китайской Huawei. Об этом сообщило издание The New York Times. Одним из ключевых выводов издания является то, что никто на рынке пока не понимает, что делать с запретами администрации Трампа и как к этому относиться. Многие компании хоть и приостановили свое сотрудничество с Huawei, но они активно работают со своими юристами над нахождением способов продолжить свои отношения с китайским гигантом на прежних условиях. По словам анонимных источников, Белый Дом хоть и знает о факте продаж технологий Huawei, пока администрация президента не решила, как на это реагировать.

Напомним, что в мае торговая палата США внесла Huawei в свой черный список, в результате чего американским компаниям было запрещено сотрудничать с Huawei. В числе прочего, из-за этого китайский производитель потерял возможность использовать коммерческую версию Android на своих устройствах.