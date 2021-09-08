Американские преступники начали торговать оружием в Instagram

Телефоны
Вчера в 23:40
Американские преступники начали торговать оружием в InstagramИ призывают вступать в их банды
В США, в штате Висконсин, посредством соцсети Instagram местные банды продают оружие и публикуют множество откровенных постов, связанных с торговлей. Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы.
Как пишет издание Wice, в штате Висконсин несколько местных банд облюбовали Instagram для бахвальства успехами в войне с другими группировками и торговлей оружием. Они выкладывают сторисы, публикуют посты с откровенными предложениями о покупке и призывами примкнуть к ним.
Как отмечает источник, за представителями банд в течение 5 месяцев наблюдали спецслужбы, которые в конце концов добились от соцсети выдачи личных данных преступников. По мнению источника, несмотря на все усилия, прецедент такой откровенной торговли оружием через соцсеть в американской среде уже создан.