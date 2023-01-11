Американские силовики и спасатели начали жаловаться на ложные вызовы iPhone 14 из-за сбоя в функции SOS

Американские силовики и спасатели начали жаловаться на ложные вызовы iPhone 14 из-за сбоя в функции SOSЛожные срабатывания происходят из-за занятий владельцами смартфонов активными видами спорта
В США спасатели начали жаловаться на сотни ложных срабатываний функции оповещения экстренных служб в случае автомобильной аварии с участием владельца айфона Crash Detection. Эта функция реализована в iPhone 14.
Фото: Appleinsider.com
Только в одном округе Кук штата Миннесота в 2022 году было зафиксировано порядка 700 ложных вызовов. Об этом сообщил шериф округа Пэт Элиасен. Причиной такого количества ложных вызовов являются занятия владельцами iPhone 14 активными видами спорта — катанием на горных лыжах, фристайлом и другими экстремальными видами.
Специалисты экстренных служб обратились к гражданам с просьбой не брать с собой смартфоны в таких случаях или отключать функцию Crash Detection, чтобы не допустить ложного срабатывания и необоснованного вызова спасателей.