Американские силовики и спасатели начали жаловаться на ложные вызовы iPhone 14 из-за сбоя в функции SOS

Только в одном округе Кук штата Миннесота в 2022 году было зафиксировано порядка 700 ложных вызовов. Об этом сообщил шериф округа Пэт Элиасен. Причиной такого количества ложных вызовов являются занятия владельцами iPhone 14 активными видами спорта — катанием на горных лыжах, фристайлом и другими экстремальными видами.

Специалисты экстренных служб обратились к гражданам с просьбой не брать с собой смартфоны в таких случаях или отключать функцию Crash Detection, чтобы не допустить ложного срабатывания и необоснованного вызова спасателей.