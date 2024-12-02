Американский регулятор раскрыл название международной версии Xiaomi Redmi K80 Pro

Смартфон с модельным номером 24122RKC7G прошел сертификацию, подтвердив скорый глобальный запуск.

Poco F7 Ultra получит 6.67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, обеспечивающим значительный прирост производительности.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 32-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2.5-кратным оптическим зумом.

Емкость аккумулятора составит 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Ожидается, что Poco F7 Ultra будет работать под управлением HyperOS 2 на базе Android 15. Смартфон предложит варианты памяти: 12 ГБ ОЗУ с 256 или 512 ГБ встроенной памяти, а также 16 ГБ ОЗУ с 512 ГБ памяти.