Американский сотовый оператор «создал» сеть 5G подменой значка на экранах смартфонов

Американский оператор мобильной связи AT&T обновил программное обеспечение трёх смартфонов от корейских компаний Samsung и LG, заменив логотип сети на значок 5G, хотя подключения к сети пятого поколения у смартфонов нет.

Теперь когда смартфоны Samsung Galaxy S8 Active, LG V30 или LG V40 подключаются к некоторым участкам сети LTE от AT&T в строке состояния появляется отметка 5G E, вместо LTE.

Всё дело в том, что маркетологи оператора решили продвигать эти участки сеть LTE как 5G Evolution, поскольку те имеют более высокую скорость, чем типичное подключение LTE, но всё ещё относятся к четвёртому, а не пятому поколению связи. Средняя скорость подключения 5G Evolution составляет порядка 40 Мбит/с. AT&T планируется запустить значок 5G E и на других смартфонах будущей весной. Всего у оператора имеется 17 моделей смартфонов, которые поддерживают данную технологию.