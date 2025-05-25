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Опубликовано 25 мая 2025, 23:15
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Аналитик: если бы iPhone производился в США, стоил бы около $3500

На это потребуется от пяти лет
Недавно Дональд Трамп пригрозил ввести высокие тарифы на iPhone, которые будет произведены за пределами США, в попытке вернуть производство в Америку. Трамп заявил, что введёт тариф в 25% на все айфоны, которые будут производиться где-либо, кроме США. Но проблема в том, что в ближайшее время, мягко говоря, производить айфон в Штатах не представляется возможным.
Аналитик: если бы iPhone производился в США, стоил бы около $3500

© Ferra.ru

Эксперты, в том числе аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз, полагают, что на перенос производства полного цикла в США потребуется от пяти до десяти лет, а стоимость продукции вырастет примерно до $3500.

Угрозы Трампа стали ответом на заявление главы Apple Тима Кука о том, что более 50% iPhone для американского рынка теперь производится в Индии, чтобы избежать китайских тарифов, а к осени производство в Индии может достигнуть 60-65%.

В свою очередь, Айвз отвергает идею производства iPhone в США как «сказку», отмечая сложности и нереальные затраты.

Таким образом Айвз прокомментировал пост Трампа в соцсети Truth Social: «Я уже давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединённых Штатах Америки, будут производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо ещё. Если это не так, то Apple должна заплатить США тариф в размере не менее 25%».

Источник:Fox Business
Автор:Андрей Кадуков
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