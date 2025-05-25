Аналитик: если бы iPhone производился в США, стоил бы около $3500

Эксперты, в том числе аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз, полагают, что на перенос производства полного цикла в США потребуется от пяти до десяти лет, а стоимость продукции вырастет примерно до $3500.

Угрозы Трампа стали ответом на заявление главы Apple Тима Кука о том, что более 50% iPhone для американского рынка теперь производится в Индии, чтобы избежать китайских тарифов, а к осени производство в Индии может достигнуть 60-65%.

В свою очередь, Айвз отвергает идею производства iPhone в США как «сказку», отмечая сложности и нереальные затраты.

Таким образом Айвз прокомментировал пост Трампа в соцсети Truth Social: «Я уже давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединённых Штатах Америки, будут производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо ещё. Если это не так, то Apple должна заплатить США тариф в размере не менее 25%».