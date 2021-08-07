Аналитик рассказал россиянам, в каких случаях стоит менять смартфон

Эксперт пояснил, что в первую очередь смартфон необходимо менять, когда он заметно «тормозит», не поддерживает нужные приложения, или когда дисплей не поддерживает разрешение, которого требуют новые форматы видео, соцсетей и т.п. Либо если нужны более новые и качественные услуг связи. Всё это влияет не только на время работы на устройстве, но и на здоровье. Также он заметил, что если человек переходит на удалённую работу, телефон придётся менять, когда, например, необходимо много и долго общаться по видеосвязи, а гаджет не справляется с такой нагрузкой.

Эксперт также подчеркнул, что если пользователь переезжает из города в сельскую местность или начинает работать в сложных погодных условиях, смартфон лучше заменить на что-то более защищённое либо простое и дешёвое. «Я убежден, что средство длительной коммуникации должно приносить удовольствие от общения и в целом эксплуатации как владельцу, так и собеседникам», — подытожил аналитик.