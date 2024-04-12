Аналитики назвали самые продаваемые смартфоны в мире по цене $600-800

Первое место за этот период заняли все модели серии iPhone 15, было продано 5,3 млн штук. Второе место среди самых востребованных на мировом рынке смартфонов занял iPhone 13 — 2,4 млн штук. Третье место досталось модели Samsung Galaxy S23 FE — 2,2 млн. На четвёртом месте снова оказался девайс Apple — iPhone 14 с 1,9 млн устройств. Пятое место — за Samsung Galaxy S23 — 1,7 млн гаджетов.