Аналитики назвали самые продаваемые смартфоны в мире по цене $600-800

Опубликовано 12 апреля 2024, 15:00
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Аналитики назвали самые продаваемые смартфоны в мире по цене $600-800Первые пять мест разделили Apple и Samsung
Китайская аналитическая компания Chaodian представила отчёт, в котором обозначены самые продаваемые в мире смартфоны в ценовом диапазоне $600-800. Отчёт представлен за четвёртый квартал 2023 года.
© Apple
Первое место за этот период заняли все модели серии iPhone 15, было продано 5,3 млн штук. Второе место среди самых востребованных на мировом рынке смартфонов занял iPhone 13 — 2,4 млн штук. Третье место досталось модели Samsung Galaxy S23 FE — 2,2 млн. На четвёртом месте снова оказался девайс Apple — iPhone 14 с 1,9 млн устройств. Пятое место — за Samsung Galaxy S23 — 1,7 млн гаджетов.
В топ-20 самых продаваемых в мире девайсов в указанном ценовом диапазоне вошли также Google Pixel, Xiaomi, Apple, vivo, Motorola, Samsung, Huawei, iQOO, OPPO.