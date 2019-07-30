Аналитики предсказали переход Яндекса к государству

Нашумевший законопроект о «значимых информационных ресурсах» станет элементов давления на Яндекс. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на отчёт аналитиков «Ренессанс Капитала» по законопроекту.

В ближайшие два месяца должны пройти переговоры относительно передачи существенной доли Яндекса госструктурам. По мнению аналитиков теперь переход Яндекса в руки государственного акционера «неизбежнен».

Аналитики пояснили: «Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения».

Как отметили аналитики, в предыдущих переговорах на стороне Яндекса выступал глава Сбербанка Герман Греф, но сейчас он не будет участвовать. Вероятнее всего, это закончится появлением среди акционеров Яндекса государственной компании, такой как Сбербанк, ВТБ, РФПИ или Газпром.