Аналитики предсказали провальные продажи смартфонам Samsung Galaxy Note 20

Так, судя по данным, опубликованным изданием Yonhap News, большая часть экспертов рынка сходятся во мнении, что продажи Galaxy Note 20 в 2020 году составят около 8 млн штук, что на 1 млн меньше, чем в прошлом году было у Galaxy Note 10. Связывают они это с целым набором различных причин, начиная от пандемии коронавируса и заканчивая выходом первого iPhone с поддержкой 5G.

”Пандемия COVID-19 увеличила волатильность спроса и подстегнула продажи смартфонов среднего и начального уровня. Кроме того, с выходом 5G-версии iPhone на рынках развитых стран обострится конкуренция”, — заявил аналитик Hi Investment & Securities Ко Эй Йон.

Напомним, что Samsung в рамках презентации Galaxy Unpacked представила сразу два смартфона: Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Первый смартфон доступен по цене от 80 тыс рублей, а второй — от 100 тыс рублей.