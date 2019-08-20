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Аналитики выяснили, что четверть россиян предпочитают смартфонам кнопочные телефоны

В ближайшее время количество любителей смартфонов не сильно увеличится
В современном мире все больше людей переходят на смартфоны — на них удобно читать книги, смотреть видео, общаться с друзьями. Но несмотря на это, на российском рынке кнопочные телефоны явно не спешат сдавать свои позиции. Так, аналитическая компания GfK провела исследование, по результатам которого выяснилось, что доля “звонилок” в нашей стране хоть и снижается, но незначительно.

”В России сохраняется большое количество людей, для которых базовых функций телефона –– звонков и SMS –– достаточно”, — делится наблюдениями “Связного” вице-президент компании по продажам Давид Борзилов.

Согласно отчетам крупных ритейлеров, таких как “М. Видео — Эльдорадо” и “Связной”, по итогам первой половины года на долю кнопочных телефонов в России приходится около четверти от общих продаж. В число лиц, приобретающих такие устройства, входят военные, курьеры, пожилые пользователи и небольшие предприятия.

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