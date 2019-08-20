Аналитики выяснили, что четверть россиян предпочитают смартфонам кнопочные телефоны

”В России сохраняется большое количество людей, для которых базовых функций телефона –– звонков и SMS –– достаточно”, — делится наблюдениями “Связного” вице-президент компании по продажам Давид Борзилов.
Согласно отчетам крупных ритейлеров, таких как “М. Видео — Эльдорадо” и “Связной”, по итогам первой половины года на долю кнопочных телефонов в России приходится около четверти от общих продаж. В число лиц, приобретающих такие устройства, входят военные, курьеры, пожилые пользователи и небольшие предприятия.