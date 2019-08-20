Аналитики выяснили, что четверть россиян предпочитают смартфонам кнопочные телефоны

В современном мире все больше людей переходят на смартфоны — на них удобно читать книги, смотреть видео, общаться с друзьями. Но несмотря на это, на российском рынке кнопочные телефоны явно не спешат сдавать свои позиции. Так, аналитическая компания GfK провела исследование, по результатам которого выяснилось, что доля “звонилок” в нашей стране хоть и снижается, но незначительно.