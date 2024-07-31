Аналог AirDrop от Oppo позволит отправлять файлы по беспроводу даже на iPhone

Недавно появились утечки, раскрывающие характеристики устройств, включая функцию, аналогичную Apple AirDrop, которая позволит передавать файлы по беспроводной сети даже на iPhone через специальное приложение.

Согласно утечкам, Oppo Find X8 получит 6.6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

Экран будет плоским, что отличается от предыдущих изогнутых моделей. Батарея будет использовать технологию кремниевых аккумуляторов с емкостью от 5100 до 5500 мА·ч.

Основная камера на 50 Мп с сенсором Sony, настроенным Hasselblad, будет включать тройной модуль с перископическим объективом и 3-кратным зумом. Смартфон будет работать на ColorOS 15, обеспечивая улучшенное взаимодействие с пользователем.

Процессор MediaTek Dimensity 9400 будет включать одно мощное ядро Cortex-X5 с частотой 3.4 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A7.