Android 12 вывела из строя сразу три смартфона Xiaomi

Отметим, что выпущена была глобальная версия MIUI 12.5 на базе Android 12 под номером v12.5.1.0. С проблемами после обновления столкнулись сразу три флагмана компании — Xiaomi Mi 11, Mi 11i и Mi 11 Pro. Так, устройства вышли из строя, а починить их самостоятельно пользователи не могут. Сообщается, что “оживить” смартфоны можно лишь обратившись в сервисный центр.

На данный момент Android 12 с MIUI 12.5 можно установить еще на некоторые модели смартфонов компании — Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+.