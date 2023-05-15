Android 14 будет автоматически улучшать ваши фото, делая их реалистичнее

Android 14 будет автоматически улучшать ваши фото, делая их реалистичнееОчередная «магия Google»
Google объявила о новой функции, которая появится в Android 14 — Ultra HDR.
Совместимые приложения на Android-устройствах, работающих под управлением новой версии системы, смогут отображать фотографии с более широким диапазоном цветов и яркости.
Поскольку технология, необходимая для работы Ultra HDR, уже есть на флагманских Android-смартфонах, большинство пользователей получит новую функцию на своих устройствах всего лишь обновив их до последней версии «зелёного робота» в августе.
Сообщается, что поддержка функции Ultra HDR появится и в Google Фото. Разработчики сторонних приложений должны будут самостоятельно решить, поддерживать ли данную технологию.
Отметим, что улучшение фото будет касаться лишь jpg-изображений. В то ж время ничто не мешает Apple реализовать эту же технологию в формате HEIC на iPhone.