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21:50, 12 июня 2023
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Android 14 получит неожиданный способ экономии заряда аккумулятора смартфона

«На бумаге» выглядит интересно

Компания Google продолжает активное тестирование своей операционной системы Android 14. И участники беты обнаружили интересную функцию в ней.

Оказывается, разработчики внедрили новый способ экономии заряда аккумулятора, связанный с изменением яркости обоев на рабочем столе.

При активации режима энергосбережения в Android 14, обои автоматически затемняются. В настоящее время эта функция доступна только на смартфонах Google Pixel и включается автоматически без необходимости вручную настраивать что-либо.

Android 14 получит неожиданный способ экономии заряда аккумулятора смартфона
XDA-Developers

Однако пока что неизвестно, насколько эффективно данное нововведение. Разработчики Google не предоставили конкретных чисел и фактов. Возможно, в ближайшем будущем будут проведены тесты, чтобы продемонстрировать реальную экономию энергии с использованием этой функции.

Напомним, что релиз Android 14 ожидается уже в августе-сентябре. Первыми смартфонами, которые получат систему, традиционно станут устройства линейки Google Pixel.

Источник:XDA-Developers
Теги:
#Android 14
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