Android 14 получит неожиданный способ экономии заряда аккумулятора смартфона

Однако пока что неизвестно, насколько эффективно данное нововведение. Разработчики Google не предоставили конкретных чисел и фактов. Возможно, в ближайшем будущем будут проведены тесты, чтобы продемонстрировать реальную экономию энергии с использованием этой функции.

Напомним, что релиз Android 14 ожидается уже в августе-сентябре. Первыми смартфонами, которые получат систему, традиционно станут устройства линейки Google Pixel.