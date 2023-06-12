Android 14 получит неожиданный способ экономии заряда аккумулятора смартфона«На бумаге» выглядит интересно
Компания Google продолжает активное тестирование своей операционной системы Android 14. И участники беты обнаружили интересную функцию в ней.
Оказывается, разработчики внедрили новый способ экономии заряда аккумулятора, связанный с изменением яркости обоев на рабочем столе.
При активации режима энергосбережения в Android 14, обои автоматически затемняются. В настоящее время эта функция доступна только на смартфонах Google Pixel и включается автоматически без необходимости вручную настраивать что-либо.
Однако пока что неизвестно, насколько эффективно данное нововведение. Разработчики Google не предоставили конкретных чисел и фактов. Возможно, в ближайшем будущем будут проведены тесты, чтобы продемонстрировать реальную экономию энергии с использованием этой функции.
Напомним, что релиз Android 14 ожидается уже в августе-сентябре. Первыми смартфонами, которые получат систему, традиционно станут устройства линейки Google Pixel.