Android 14 позволит смартфонам подключаться к спутникам напрямую
Более того, она намерена внедрить её уже совсем скоро — в следующем мажорном обновлении Android. Да, если всё пойдёт по плану, Android 14 сможет похвастаться появлением в системе спутниковой связи. Об этом рассказал вице-президент Google Хироши Локхимер:
Дико думать о пользовательском опыте смартфонов, которые смогут подключаться к спутникам. Когда мы запускали G1 в 2008 году, было сложно обеспечить работу 3G + Wi-Fi. Теперь мы разрабатываем поддержку спутников. Круто! Мы рады поддержать наших партнёров в обеспечении всего этого в следующей версии Android!
К сожалению, пока что компания не поделилась какими-либо дополнительными подробностями о новой функции. Возможно, их стоит ждать с появление первой беты Android 14, которая появится уже в начале 2023 года.