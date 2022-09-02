Android 14 позволит смартфонам подключаться к спутникам напрямую

Дико думать о пользовательском опыте смартфонов, которые смогут подключаться к спутникам. Когда мы запускали G1 в 2008 году, было сложно обеспечить работу 3G + Wi-Fi. Теперь мы разрабатываем поддержку спутников. Круто! Мы рады поддержать наших партнёров в обеспечении всего этого в следующей версии Android!