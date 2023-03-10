Android 14 сделает ненужными световые индикаторы оповещения о новых уведомлениях

Android 14 сделает ненужными световые индикаторы оповещения о новых уведомленияхТакая унификация может оказаться полезной
В свежей бета-версии Android 14 для разработчиков обнаружили новую функцию — Flash Notifications. Она предназначена для оповещения пользователей о входящих уведомлениях.
Фото: XDA-Developers
При этом с её помощью Google сможет успешно заменить традиционный светодиодный индикатор уведомлений, который больше не присутствует в большинстве современных смартфонов.
Новая функция сможет использовать вспышку задней камеры или заставлять дисплей мерцать при получении уведомления. Из интересного можно отметить, что цвет мерцания будет настраиваемым.
Напомним, что также в свежей Android 14 Developer Preview 2 был обнаружен инструмент для создания обоев рабочего стола на основе эмодзи. Правда, эта функция, судя по всему, будет эксклюзивом линейки Google Pixel. Как минимум, какое-то время.