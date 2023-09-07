Android 14 выйдет позже запланированного

Согласно информации от Mishaal Rahman, новая дата релиза теперь намечена на 4 октября, в тот же день, когда Google планирует анонсировать смартфон Pixel 8.

Столь неожиданный перенос заставил производителей смартфонов пересмотреть свои планы. OnePlus, например, уже объявила о запуске OxygenOS 14 в сентябре, но теперь релиз, вероятно, придётся отложить.

Сама задержка может быть связана с последними этапами разработки или же с совмещением выхода системы с грядущим анонсом Pixel 8.

Отметим, что это не первый раз, когда Google сталкивается с проблемами своевременного обновления. Серия Pixel 6 уже прославилась пропусками месячных обновлений безопасности, даже когда они содержали важные исправления ошибок.