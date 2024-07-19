Android 15 добавит в смартфоны Pixel долгожданное ограничение зарядки на 80%

Она поможет продлить срок службы батареи, позволяя пользователям вручную установить лимит заряда.

Ранее Google внедрила функцию Adaptive Charging, которая адаптируется к привычкам зарядки пользователей, ограничивая заряд до 80% и завершая его за час до предполагаемого времени отключения устройства.

Новая функция позволит пользователям самим контролировать заряд батареи, что особенно полезно для тех, кто часто держит устройство подключенным к сети.

В последнем бета-обновлении Android 15 обнаружены строки кода, указывающие на новую страницу «оптимизации зарядки» в настройках батареи. На этой странице можно будет выбрать между адаптивной зарядкой и ограничением заряда до 80%.