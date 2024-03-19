Android 15 позволит найти даже выключенный смартфон

Google представила новое API Powered Off Finding, которое позволит вам найти ваш смартфон, даже если он полностью разряжен.

Как это работает? Секрет в Bluetooth-маяках, которые будут храниться в памяти Bluetooth-контроллера вашего телефона. Эти маяки будут постоянно пинговать смартфон , даже когда он выключен, позволяя вам найти его с помощью приложения «Найти мой телефон».

Но есть нюанс: для работы этой функции требуется специальное аппаратное обеспечение. Поэтому не все телефоны смогут ей воспользоваться.