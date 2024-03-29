Android 15 скроет ваше местоположение от мобильных операторов. Если вы захотите

А теперь Android предоставит еще больше контроля над тем, кто и когда сможет получить доступ к этой информации. С выходом Android 15 появится возможность ограничить передачу вашего местоположения сотовому оператору!

На уровне Android разработчики могут ограничивать доступ приложений к геолокации. Однако это не распространяется на ваше беспроводное соединение.

В Android 15 будет внедрен новый механизм, который позволит блокировать запросы геолокации со стороны операторов, кроме случаев крайней необходимости (например, при звонках в службы спасения).

Эта функция особенно важна, так как операторы постоянно могут видеть, к какой вышке вы подключены, а значит — определять ваше примерное местоположение. Несмотря на то, что полная защита невозможна, Android 15 даст вам больше контроля над тем, когда такие данные могут быть переданы.

Чтобы в полной мере использовать эту функцию, потребуется поддержка со стороны производителей сотовых модулей. Скорее всего, первыми ее встроят устройства Google Pixel. К сожалению, многие телефоны, обновляемые до Android 15, не получат такую возможность.