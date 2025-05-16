Android 16 будет полностью блокировать смартфон в случае кражи

Опубликовано 16 мая 2025, 08:151 мин.
Android 16 будет полностью блокировать смартфон в случае кражиЧто сделает устройство бесполезным для воров
Google планирует усилить защиту украденных телефонов на Android, блокируя доступ ко всем функциям украденных устройств, защищая в том числе от сброса до заводских настроек.
Новая функция предотвращает несанкционированный сброс устройства к заводским настройкам, делая его непригодным для использования ворами. Будущая функция Android 16 будет блокировать устройство при обнаружении попыток обойти средства защиты, а владельцы смогут восстановить устройства с помощью проверки подлинности.
Google не раскрыла технические детали, но скриншот, представленный на последнем мероприятии вендора показывает, что инструмент отключит устройство при подозрительных попытках сброса настроек. Обновлённая защита от сброса настроек будет выпущена «позже в этом году» в составе обновления Android 16, несмотря на то, что этот функционал отсутствует в текущей бета-версии 4.1.