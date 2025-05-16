Android 16 будет полностью блокировать смартфон в случае кражи

Новая функция предотвращает несанкционированный сброс устройства к заводским настройкам, делая его непригодным для использования ворами. Будущая функция Android 16 будет блокировать устройство при обнаружении попыток обойти средства защиты, а владельцы смогут восстановить устройства с помощью проверки подлинности.

Google не раскрыла технические детали, но скриншот, представленный на последнем мероприятии вендора показывает, что инструмент отключит устройство при подозрительных попытках сброса настроек. Обновлённая защита от сброса настроек будет выпущена «позже в этом году» в составе обновления Android 16, несмотря на то, что этот функционал отсутствует в текущей бета-версии 4.1.