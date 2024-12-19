Android 16 выведет на новый уровень фото, сделанные на смартфоны

Эта функция, реализованная в Instagram, доступна для устройств с поддержкой Camera Extensions API, включая Google Pixel 6 и новее, Samsung Galaxy S24 Ultra и модели Flip6/Fold6.

Ночной режим улучшает качество фотографий в условиях низкой освещённости, комбинируя несколько экспозиций.

Пользователи Instagram могут легко активировать эту функцию, нажав на иконку луны при съёмке в тёмных условиях. Такой подход значительно повысил количество фотографий, сделанных через приложение.