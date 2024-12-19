Android 16 выведет на новый уровень фото, сделанные на смартфоны

Android 16 выведет на новый уровень фото, сделанные на смартфоныВ плане фото при недостаточной освещенности
Эта функция, реализованная в Instagram, доступна для устройств с поддержкой Camera Extensions API, включая Google Pixel 6 и новее, Samsung Galaxy S24 Ultra и модели Flip6/Fold6.
Ночной режим улучшает качество фотографий в условиях низкой освещённости, комбинируя несколько экспозиций.
Пользователи Instagram могут легко активировать эту функцию, нажав на иконку луны при съёмке в тёмных условиях. Такой подход значительно повысил количество фотографий, сделанных через приложение.
Android предоставит разработчикам универсальный API, позволяющий использовать функции, адаптированные под конкретное устройство.
Это избавит разработчиков от необходимости создавать уникальный код для каждого гаджета. По словам инженера Instagram Нилеша Пателя, подход «написать один раз для миллионов устройств» обеспечивает масштабируемость.
Сейчас Camera Extensions API поддерживают более 120 моделей устройств. Благодаря Android 16 и новому API-индикатору ночного режима, пользователи смогут получать рекомендации для оптимальной съёмки.