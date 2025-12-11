Android Authority показал частичку интерфейса грядущего Android 17

Оно спрятано в настройках Bluetooth-устройства и пока не отображается автоматически, но журналистам удалось принудительно его включить.

Меню делится на два блока: Keys и Axes. В первом перечислены все кнопки, которые можно переназначить — A, B, X, Y, L1/L2, R1/R2, клики стиков. Во втором — крестовина и оба стика.

Тап по любой позиции открывает окно, где можно изменить код, который Android отправляет в игру при нажатии.