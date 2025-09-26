Android Authority выяснило, на какой смартфон готовы перейти владельцы Samsung Galaxy

Android Authority выяснило, на какой смартфон готовы перейти владельцы Samsung GalaxyНо есть и те, кто с брендом до конца
Результаты показали: несмотря на лояльность к Samsung, многие пользователи открыты к смене производителя.
На первом месте оказался Google Pixel. Такой выбор логичен: устройства Google предлагают уникальные функции и тесную интеграцию с Android, а также длительную поддержку обновлений.
Samsung и Google уже сотрудничают, например, в функции Circle to Search, что делает переход менее болезненным.
Второе место занял OnePlus. Еще несколько лет назад такой результат казался бы невероятным, но благодаря активной работе бренда и ожидаемому выходу OnePlus 15 интерес к марке заметно вырос.
Далее в списке упоминаются Motorola, делающая ставку на складные модели Razr Ultra, Sony с линейкой Xperia и Nothing, которая привлекает поклонников минималистичных смартфонов.
Тем не менее часть пользователей остаются верны Samsung, отмечая лучшее сочетание разнообразия моделей и долгосрочной поддержки.