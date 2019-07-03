Android для кнопочных телефонов засветился в сети

В сети появились новые подробности о готовящейся версии операционной системы Google для обычных кнопочных телефонов. Информацией поделился ресурс 9to5google, которому удалось протестировать новую версию Android с браузером Chrome.

Браузер Chrome без сенсорного управления был собран на основе проекта Chromium с открытым исходным кодом. Интерфейс адаптирован под маленький экран, управление аппаратными клавишами, D-pad и центральной кнопкой. Поскольку это очень ранняя тестовая версия, сходу открыть можно было только несколько «предустановленных» сайтов, включая YouTube, Amazon, Facebook и Wikipedia. Адресной строки пока не предусмотрено, но выйти на нужный сайт можно через поиск Google.