Android-флагманы 2024 года будут жить дольше от одного заряда благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3

Сообщается, что новинка предложит значительное улучшение эффективности потребления энергии. Несмотря на то, что производится чип по 4-нм техпроцессу TSMC, а не по новейшему 3-нм, слухи утверждают, что этот чип на 30% эффективнее по сравнению с A17 Pro от Apple, который используется в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Также сообщается, что графическая производительность Snapdragon 8 Gen 3 может превзойти A17 Pro.

Так, недавние тесты показали, что новый чип Qualcomm в AnTuTu всего на 15% быстрее предыдущего поколения, однако в графических тестах разница достигает 40%.

Это может означать, что A17 Pro будет испытывать трудности в сравнении с новым SoC, особенно в реальных графических тестах.

В целом, благодаря новому процессору Snapdragon 8 Gen 3, будущие Android-флагманы как минимум смогут предложить пользователям более длительное время работы от одного заряда.