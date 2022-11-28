Android-флагманы наконец-то получат тонкие рамки вокруг экрана. Но только не Samsung Galaxy S23

По словам популярного инсайдера Ice Universe, в 2023 году все производители смартфонов будут пытаться сузить размеры дисплейных рамок. У того же Xiaomi 13 их размер составит лишь 1,61 мм.

При этом, по словам источника, всеобщий тренд подхватят все, кроме Samsung. В грядущей линейке Galaxy S23 рамки наоборот станут более широкими, чем прежде. С чем связано явно непопулярное решение корейского производителя не сообщается.

Напомним, что ранее Ice Universe заявлял, что Xiaomi 13 и 13 Pro получат «лучшие экраны на рынке Android-смартфонов». При этом по пиковой яркости с ними не сможет сравниться даже топовый Samsung Galaxy S22 Ultra, отметил инсайдер.

Анонс Xiaomi 13 состоится уже 1 декабря — об этом заявила сама Xiaomi.