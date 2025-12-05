Android научился распознавать мошенников и останавливать доступ к банковским приложениям

Речь о распространенном сценарии, когда злоумышленники звонят под видом банка и уговаривают включить демонстрацию экрана, чтобы получить доступ к финансам.

Теперь, если:

номер не сохранен в контактах,

во время звонка включен screen sharing,

пользователь пытается открыть банковское приложение,

Android (версии 11 и новее) покажет крупное красно-желтое предупреждение и заблокирует доступ к приложению на 30 секунд. На экране появится большая кнопка End call now, которая сразу завершает звонок и отключает трансляцию.

Задача паузы — сорвать давление и «спешку», которую мошенники используют, чтобы человек не успел подумать. Google сначала тестировала эту функцию в Великобритании — там она уже «помогла тысячам пользователей избежать потери денег».

Теперь пилот расширили на США совместно с Cash App и JPMorgan Chase. Компания планирует внедрить защиту шире — в том числе в других странах и для большего числа банковских приложений.