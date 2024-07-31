Android-пользователи смогут обновлять сторонние приложения через Google Play Store

Android-пользователи смогут обновлять сторонние приложения через Google Play StoreНеожиданное обновление
В версии 42.0.18 Play Store была обнаружена функция «Update from Play», которая позволит пользователям загружать и устанавливать обновления для приложений, установленных из сторонних источников.
Разбор APK выявил, что пользователи смогут увидеть эту опцию в списке приложений в Play Store. Если приложение было загружено не из официального магазина, на экране будет отображаться сообщение: «Приложение, установленное на вашем устройстве, не загружено из Google Play. Вы можете обновить приложение из оригинального источника или из Google Play».
Выбор опции «Update from Play» передаст управление обновлениями от первоначального источника к Play Store.
Этот шаг направлен на предотвращение установки неправильных версий приложений и улучшение удобства пользователей, давая им возможность получать обновления через магазин Google.