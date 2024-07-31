Android-пользователи смогут обновлять сторонние приложения через Google Play Store

В версии 42.0.18 Play Store была обнаружена функция «Update from Play», которая позволит пользователям загружать и устанавливать обновления для приложений, установленных из сторонних источников.

Разбор APK выявил, что пользователи смогут увидеть эту опцию в списке приложений в Play Store. Если приложение было загружено не из официального магазина, на экране будет отображаться сообщение: «Приложение, установленное на вашем устройстве, не загружено из Google Play. Вы можете обновить приложение из оригинального источника или из Google Play».