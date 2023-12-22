Android-смартфоны начнут подсказывать, когда пользователю стоит заменить аккумулятор

Скоро владельцы этих устройств смогут получать точные сведения о состоянии аккумулятора своего гаджета, что позволит определить, когда пришло время для его замены.

С каждым днем использования батарея смартфона неизбежно теряет свою емкость, что влияет на время работы устройства от одного заряда.

Определить текущее состояние аккумулятора до сих пор было непросто. Существующие приложения предоставляют лишь приблизительные оценки, основанные на данных, собранных в течение нескольких дней или даже недель. Однако эти оценки часто бывают неточными.