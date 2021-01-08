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Android-смартфоны научат автоматически записывать разговоры с неизвестными номерами
Очень полезная функция, учитывая, как много телефонных мошенников развелось в последнее время
Приложение Google Phone, которое устанавливается на смартфоны линейки Pixel, Nokia, а также глобальные версии аппаратов Xiaomi, продолжает своё интересное развитие. Так, например, в ближайшее время с его помощью Android-смартфоны научат автоматически записывать разговоры с неизвестными номерами.
Информация о готовящемся нововведении стала известна благодаря исходному коду Google Phone 59, передаёт XDA-Developers. Именно в нём энтузиасты обнаружили упоминание диалоговых окон и меню, предупреждающих пользователей об этой функции после ее выхода.
Вы или другой человек, участвующий в звонке, возможно, находитесь в стране, где требуется согласие на запись. Все будут заранее уведомлены о том, что звонок записывается. Вы должны соблюдать законы о записи разговоров. Записи хранятся только на вашем телефоне.
При этом пользователям будет предложено, включить новую функцию или нет. Это должно решить часть вопросов, которые могут возникнуть у представителей власти разных европейских стран.