Android-смартфоны научат автоматически записывать разговоры с неизвестными номерами

Вы или другой человек, участвующий в звонке, возможно, находитесь в стране, где требуется согласие на запись. Все будут заранее уведомлены о том, что звонок записывается. Вы должны соблюдать законы о записи разговоров. Записи хранятся только на вашем телефоне.