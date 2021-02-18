Android-смартфоны научились передавать друг другу установленные приложения на близком расстоянии

Чем-то новая функция напоминает таковую во времена старых кнопочных телефонов — тогда всякие Siemens M65 и Sony Ericsson K750i также передавали файлы на небольшом расстоянии. И также, как и тогда, в случае с Android-девайсами задействован Bluetooth.

Правда, в отличие от технологий прошлого, в новой функции Nearby Share «синий зуб» используется для установления соединения с другим устройством. Как пишет XDA-Developers, сама передача происходит посредством Wi-Fi.