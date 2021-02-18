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Android-смартфоны научились передавать друг другу установленные приложения на близком расстоянии
Как в старые-добрые время ИК-порта
В сети была раскрыта новая функция, разработанная специалистами Google. Теперь Android-смартфоны могут передавать друг другу установленные приложения на близком расстоянии.
Чем-то новая функция напоминает таковую во времена старых кнопочных телефонов — тогда всякие Siemens M65 и Sony Ericsson K750i также передавали файлы на небольшом расстоянии. И также, как и тогда, в случае с Android-девайсами задействован Bluetooth.
Правда, в отличие от технологий прошлого, в новой функции Nearby Share «синий зуб» используется для установления соединения с другим устройством. Как пишет XDA-Developers, сама передача происходит посредством Wi-Fi.
Для того, чтобы воспользоваться Nearby Share, нужно зайти в Google Play. Там необходимо выбрать раздел «Мои приложения и игры», а затем перейти в «Общие». После нажатия на «Отправить», нужно будет выбрать приложения, которые хочется отправить, после чего подтвердить саму отправку.