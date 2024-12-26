Android-смартфоны назвали отсталыми в отношении стандарта беспроводной зарядки Qi2

Обозреватели Engadget отмечают, что производители смартфонов на Android внедрили множество прорывных в своё время стандартов и технологий, но в итоге застопорили внедрение поддержки Qi2. Причём поддержка беспроводной зарядки появилась ещё в моделях Samsung Galaxy S3 2012 года.

«Возникновение нового стандарта беспроводной зарядки Qi2 вызвало расстройство среди производителей телефонов на базе Android. В то время как устройства на базе Android были первыми, поддерживающими множество других стандартов, таких как 4G, 5G, USB-C и датчики отпечатков пальцев, они отстали в развитии беспроводной зарядки», — подчёркивает источник. Также отмечается, что введение стандарта Qi2 в 2024 году создало впечатление, что производители Android «застряли на устаревших патчах».

Отличительная особенность стандарта Qi2 заключается в возможностях использования до 15 Вт для беспроводной зарядки, повышенной безопасности и лёгкости использования совместимых зарядных панелей. Этот стандарт также имеет схожие с технологией MagSafe от Apple магнитные профили питания, предоставляющие схожие удобства и безопасность пользователю.

К тому же Apple, «обычно предпочитающая держать свои технологии внутри своей экосистемы», раскрыла основные части спецификации MagSafe другим членам Wireless Power Consortium, чтобы ускорить разработку и взаимодействие. Логично, что производители телефонов на базе Android должны были бы адаптировать свои устройства к новому стандарту Qi2, основываясь на опыте и успешности аксессуаров MagSafe для iPhone. Но этого не случилось.

Engadget отмечает, что для производителей Android-смартфонов одним из серьёзных препятствий при переходе на стандарт Qi2 является то, что в продаже может не оказаться достаточного количества аксессуаров и другой совместимой периферии, чтобы внедрение новых технологий стало оправданным, и такое уже происходило.