Android-смартфоны стали ещё защищённее от вирусов

Благодаря им Android-вирусам, использующих полиморфизм, будет ещё сложнее уклоняться от обнаружения.

Этот шаг направлен на улучшение безопасности для всех пользователей мобильной ОС от Google и на снижение количества заражений вредоносным софтом на платформе.

Google Play Protect — это встроенная система защиты Android, которая выполняет сканирование устройства на наличие нежелательного ПО и вредоносных программ.