Android-смартфоны стали ещё защищённее от вирусов

Android-смартфоны стали ещё защищённее от вирусовСпасибо свежей доработке Google
Google представила новые функции для Google Play Protect, работающие в реальном времени.
Благодаря им Android-вирусам, использующих полиморфизм, будет ещё сложнее уклоняться от обнаружения.
Этот шаг направлен на улучшение безопасности для всех пользователей мобильной ОС от Google и на снижение количества заражений вредоносным софтом на платформе.
Google Play Protect — это встроенная система защиты Android, которая выполняет сканирование устройства на наличие нежелательного ПО и вредоносных программ.
Авторы вредоносных приложений, распространяемых вне Google Play, начали использовать ИИ и полиморфные вредоносы, чтобы обходить автоматику на платформе безопасности.
Теперь же Google усилила Play Protect, добавив возможность сканирования в реальном времени на уровне кода.
Этот улучшенный сканер будет использовать статический анализ, эвристику и машинное обучение для определения шаблонов, указывающих на вредоносную активность.