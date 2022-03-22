Android-смартфоны тайно посылают Google информацию о звонках и SMS-сообщениях пользователей

Сегодня в 14:42
1 мин.
Android-смартфоны тайно посылают Google информацию о звонках и SMS-сообщениях пользователейУдивительно, что это так долго удавалось сохранить в тайне
В сети появилась информация о том, что «родные» сразу два приложения для Android от Google собирали и отправляли данные пользователей без специального уведомления и согласия.
Речь идёт о Google Сообщениях и приложении для звонков. По словам специалистов, владельцы смартфонов на Android не имели возможности отказаться от их использования, что потенциально является нарушением европейского закона о защите данных.
Данные, отправляемые Google Сообщениями, включают хэш текста сообщения, что позволяет связать отправителя и получателя при обмене сообщениями. Данные, отправляемые Google Dialer включают время и продолжительность звонка, что также позволяет связать два телефона, участвующих в телефонном разговоре. Телефонные номера также отправляются в Google.
Авторы исследования
Отметим, что Google Сообщения на момент написания материала установлены на более чем 1 млрд устройств. В их числе смартфоны от Huawei, Samsung и Xiaomi.