Android-смартфоны тайно посылают Google информацию о звонках и SMS-сообщениях пользователей

Удивительно, что это так долго удавалось сохранить в тайне

В сети появилась информация о том, что «родные» сразу два приложения для Android от Google собирали и отправляли данные пользователей без специального уведомления и согласия.