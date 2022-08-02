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Android умеет регулировать расход заряда отдельно для разных приложений. Как это включить

Функция называется «Адаптивная батарея»
Если у пользователя Android в течение дня быстро разряжается смартфон, то для улучшения ситуации можно воспользоваться некоторыми функциями, предлагаемыми операционной системой.
Android умеет регулировать расход заряда отдельно для разных приложений. Как это включить

Одной из функций, которая поможет в увеличении длительности работы батареи, является «Адаптивная батарея», доступная с Android Pie, или Android 9. Механизм основан на искусственном интеллекте и поможет оптимизировать и правильно распределить заряд для работы приложений, которыми чаще всего пользуется владелец устройства. В большинстве смартфонов функция включается в настройках в разделе «Батарея». В зависимости от особенностей устройств, настройки могут отличаться, но чаще всего нужно зайти в раздел «Батарея», затем в «Другие настройки аккумулятора» и включить «Адаптивную батарею». Ещё эта функция может называться «Адаптивный режим аккумулятора». В некоторых устройствах этот режим может быть включён по умолчанию.

Кроме того, для более длительной работы устройства от одного заряда рекомендуется отправить ненужные приложения в так называемый спящий режим, удалить те, которыми пользователь не пользуется долгое время, а также включить «Адаптивную яркость» для регулирования свечения экрана в зависимости от освещения.

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