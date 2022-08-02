Android умеет регулировать расход заряда отдельно для разных приложений. Как это включить

Одной из функций, которая поможет в увеличении длительности работы батареи, является «Адаптивная батарея», доступная с Android Pie, или Android 9. Механизм основан на искусственном интеллекте и поможет оптимизировать и правильно распределить заряд для работы приложений, которыми чаще всего пользуется владелец устройства. В большинстве смартфонов функция включается в настройках в разделе «Батарея». В зависимости от особенностей устройств, настройки могут отличаться, но чаще всего нужно зайти в раздел «Батарея», затем в «Другие настройки аккумулятора» и включить «Адаптивную батарею». Ещё эта функция может называться «Адаптивный режим аккумулятора». В некоторых устройствах этот режим может быть включён по умолчанию.

Кроме того, для более длительной работы устройства от одного заряда рекомендуется отправить ненужные приложения в так называемый спящий режим, удалить те, которыми пользователь не пользуется долгое время, а также включить «Адаптивную яркость» для регулирования свечения экрана в зависимости от освещения.