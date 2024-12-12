Android установлен на 80% смартфонов. А какой процент у HarmonyOS от Huawei

Эта цифра на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место занимает iOS от Apple с 16%. На третьем месте — HarmonyOS от Huawei со своими 4%.

Особенно заметен рост HarmonyOS в Китае, где она обошла iOS по популярности. Однако Android в стране остаётся лидером.

За пределами Китая, операционная система китайской компании распространена значительно меньше, в основном из-за ограниченного присутствия бренда на международных рынках.

На прочих рынках позиции отличаются. Например, в США Android и iOS почти делят рынок поровну, а в Индии Android доминирует с долей более 90%, оставляя iOS лишь 5%.