Android установлен на 80% смартфонов. А какой процент у HarmonyOS от Huawei

Опубликовано 12 декабря 2024, 07:011 мин.
Android установлен на 80% смартфонов. А какой процент у HarmonyOS от HuaweiРазница колоссальна
Согласно отчету Counterpoint Research за III квартал 2024 года, 80% смартфонов по всему миру работают на Android.
Эта цифра на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место занимает iOS от Apple с 16%. На третьем месте — HarmonyOS от Huawei со своими 4%.
Особенно заметен рост HarmonyOS в Китае, где она обошла iOS по популярности. Однако Android в стране остаётся лидером.
За пределами Китая, операционная система китайской компании распространена значительно меньше, в основном из-за ограниченного присутствия бренда на международных рынках.
На прочих рынках позиции отличаются. Например, в США Android и iOS почти делят рынок поровну, а в Индии Android доминирует с долей более 90%, оставляя iOS лишь 5%.