Android в новом OnePlus 10 Pro такой же быстрый и плавный, как iOS на iPhone

Если верить данным источника, который уже ознакомился с новинкой, Android на флагмане OnePlus работает так же быстро и плавно, как iOS на iPhone. При этом удивляет и скорость зарядки аппарата — от 0 до 50% смартфон заряжается всего лишь за 11 минут, а от 0 до 100% — за 20 минут.

Если же говорить о времени автономной работы, то OnePlus 10 Pro способен продержаться от одного заряда около суток.

Напомним, что в основу девайса лёг чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm, при этом в него установили Fluid AMOLED-дисплей с частотой от 1 до 120 Гц. Ещё одной особенностью смартфона стала камера от Hasselblad второго поколения. В ней установлены датчики изображения разрешением 48, 50 и 8 Мп.