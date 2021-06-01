Оказалось, что Harmony OS 2.0 загружается заметно быстрее «зелёного робота». Судя по ролику, происходит это на несколько секунд раньше в случае собственной разработки Huawei.

Отметим, что при тестировании сравнивались два одинаковых смартфона — Mate 40 Pro. Правда, в случае с EMUI 11 речь шла о полноценной финальной версии, в то время как Harmony OS была представлена лишь третьей бетой для разработчиков.

Напомним, что завтра, вместе с новой версией системы, Huawei также покажет новые устройства под её управлением. Если верить инсайдерам, речь идёт не только о смартфонах, но и о планшетах либо часах.