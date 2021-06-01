Телефоны
Сегодня в 06:58
Android-версия флагмана Huawei загружается медленнее версии на разработанной компанией системеИ ведь это даже не финальная версия собственной разработки Huawei!
Полноценная демонстрация Harmony OS 2.0 для мобильных устройств намечена на завтра, 2 июня. Но уже сейчас можно увидеть видеосравнение скорости загрузки флагманского Huawei Mate 40 Pro на базе новой системы и более старой — EMUI 11, установленной поверх Android.
Оказалось, что Harmony OS 2.0 загружается заметно быстрее «зелёного робота». Судя по ролику, происходит это на несколько секунд раньше в случае собственной разработки Huawei.
Отметим, что при тестировании сравнивались два одинаковых смартфона — Mate 40 Pro. Правда, в случае с EMUI 11 речь шла о полноценной финальной версии, в то время как Harmony OS была представлена лишь третьей бетой для разработчиков.
Напомним, что завтра, вместе с новой версией системы, Huawei также покажет новые устройства под её управлением. Если верить инсайдерам, речь идёт не только о смартфонах, но и о планшетах либо часах.