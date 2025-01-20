Анонс близок: сертификация раскрыла батарею на 7000 мАч и зарядку на 80 Вт в Realme Neo7 SE

Отличный конкурент Redmi Turbo 4

Realme готовится к запуску нового смартфона Neo 7 SE в Китае после празднования весеннего фестиваля. По данным сертификации TENAA и 3C, устройство будет оснащено батареей на 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Телефон построен на базе процессора Dimensity 8400-Max и станет конкурентом Redmi Turbo 4.