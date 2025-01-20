Анонс близок: сертификация раскрыла батарею на 7000 мАч и зарядку на 80 Вт в Realme Neo7 SE

Опубликовано 20 января 2025, 10:301 мин.
Анонс близок: сертификация раскрыла батарею на 7000 мАч и зарядку на 80 Вт в Realme Neo7 SEОтличный конкурент Redmi Turbo 4
Realme готовится к запуску нового смартфона Neo 7 SE в Китае после празднования весеннего фестиваля. По данным сертификации TENAA и 3C, устройство будет оснащено батареей на 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Телефон построен на базе процессора Dimensity 8400-Max и станет конкурентом Redmi Turbo 4.
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Ожидается, что Realme Neo 7 SE предложит 6.7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Устройство будет поставляться с Android 15 и Realme UI 6, поддерживать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 512 ГБ хранилища UFS 4.0.
Камеры включают 16-мегапиксельную фронтальную, а также основной сенсор Sony IMX882 на 50 Мп и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив.
Вместе с тем в новинке предусмотрен оптический сканер отпечатков пальцев. Глобальный релиз устройства, вероятно, состоится под названием Realme GT 7T.