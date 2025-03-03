Анонс глобальных версий Xiaomi 15 и 15 Ultra: меньше батарея и вариантов цветов

От китайских моделей они отличаются уменьшенными аккумуляторами (5410 мАч вместо 6000 мАч у Ultra и 5240 мАч вместо 5400 мАч у Xiaomi 15) и меньшим выбором цветов — без серо-зеленого варианта.

Xiaomi 15 Ultra получил четыре камеры, включая 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 (50 Мп) и перископ Samsung HP9 (200 Мп, 4.3x зум).

Также новинка может похвастаться процессором Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ постоянки, зарядкой 90 Вт (проводной) и 80 Вт (беспроводной).