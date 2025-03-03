Анонс глобальных версий Xiaomi 15 и 15 Ultra: меньше батарея и вариантов цветов

Опубликовано 03 марта 2025, 08:241 мин.
Анонс глобальных версий Xiaomi 15 и 15 Ultra: меньше батарея и вариантов цветовЦена: от €999
Перед MWC 2025 Xiaomi представила глобальные версии Xiaomi 15 и 15 Ultra.
От китайских моделей они отличаются уменьшенными аккумуляторами (5410 мАч вместо 6000 мАч у Ultra и 5240 мАч вместо 5400 мАч у Xiaomi 15) и меньшим выбором цветов — без серо-зеленого варианта.
Xiaomi 15 Ultra получил четыре камеры, включая 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 (50 Мп) и перископ Samsung HP9 (200 Мп, 4.3x зум).
Также новинка может похвастаться процессором Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ постоянки, зарядкой 90 Вт (проводной) и 80 Вт (беспроводной).
Xiaomi 15 чуть компактнее (6.36" против 6.73” у 15 Ultra, LTPO OLED) с тремя 50-мегапиксельными камерами и Snapdragon 8 Elite.
Цены в Европе: Xiaomi 15 Ultra — от €1499, Xiaomi 15 — от €999.